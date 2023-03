Põlveoperatsioonist taastuv Roman Kusma: maratoni ma enam ette ei võta

Maratonipisiku sai Kusma külge üsna hilja, 49-aastasena. "Tahtsin enne 50 aasta juubelit midagi ägedat ära teha ja maraton tundus piisavalt suur väljakutse," ütleb ta. Kui juba, siis juba – kõigest kolme aastaga jooksis mees läbi kõik kuus prestiižse sarja Abbott World Marathon Majors maratoni, kuhu kuuluvad maailma kõige kuulsamad pikamaajooksud: Tokyo, Bostoni, Londoni, Berliini, Chicago ja New York City oma. Kuus aastat kulus, et joosta end seitsme kontinendi klubi liikmeks. Sinna kuuluvad need maratoonarid, kes on maratoni läbinud kõikidel mandritel, kaasa arvatud Antarktikas.