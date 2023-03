Suvesaundi eelüritusel räägitakse muusikast, ja mitte ainult

Esmalt võetakse fookusesse Lääne-Virumaa identiteet, mis kahe hiiglase Harju- ja Ida-Virumaa vahel kipub vahel ära kaduma ja häguseks muutuma. Samas on meil naabritelt palju õppida.

Kuidas leida oma eriline külg, nagu see on õnnestunud Ida-Virumaal? Kuidas saavad muusika- ja kultuuriüritused identiteedi ja isikupära leidmisele kaasa aidata? Kuidas saavad need omakorda toetada kohalikku turismi?