Kolumn: nutikultuur lastetoas

Peredes, kus vanemad loevad palju raamatuid, tekib lastel ka loomulik huvi raamatute vastu. Peredes, kus mängitakse muusikainstrumente, on kasvulava tulevasele muusikule potentsiaalselt olemas. Ning peredes, kus laps näeb, et vanema loomulik vaba aja veetmise viis on enamasti telefon ... Valem on lihtne.