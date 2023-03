Caspar Sild püüab valguse värvilist mälu

Kolm klaasanumat madalal postamendil ning kirkad lõuendid seintel. On need anumad või ufod? On need maalid või fotod? Kust tuleb, kuhu läheb ja kuidas püsib neis valgus, kuidas süttivad värvid? Kes mängib Rakvere Galeriis klaasi ja valguse, füüsika ja filosoofiaga?