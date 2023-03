Noortelt noortele: põhikooli lõpus tuleb võimalused avatuna hoida

Ronja Talunik ja Tambet Parm lõpetasid mõlemad mullu kevadel Rakvere reaalgümnaasiumis 9. klassi. Tublidel noortel oli kindel siht asuda edasi õppima gümnaasiumis, kuid kumbki ei arvanud, et see peaks ilmtingimata olema Rakvere riigigümnaasium. “Tahtsin, et minu valik ja võimalused oleksid laiemad,” rääkis Tambet sel nädalal Rakvere reaalkooli 8. ja 9. klasside õpilastele esinedes.