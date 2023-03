Tapa raudteejaamas kõlab märtsiküüditamise aastapäeval mälestusmuusika kuni viimase rongi lahkumiseni

Kohale saabunud said süüdata tuulekaitsega mälestusküünlaid, mis jäid raudteejaama põlema, et 74 aasta tagustele sündmustele võiksid mõelda ka need, kes sealt päeva jooksul mööduvad. Hoone akendele olid asetatud mustvalged mälestuspildid. Terve päeva jooksul, kuni viimase rongi lahkumiseni, kostub seinte vahelt Arvo Pärdi loomingut.