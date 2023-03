Idee pildistada Käsmu maju tekitas kaptenikülas vastakaid tundeid

"Plaanis on sel suvel pildistada drooniga kõik Käsmu majad. Hoovi kohal ei lennuta, paljaid päevitajaid ei jäädvusta. Lennukõrgus 3-15 meetrit," esitles Tõnu Hellam ideed Facebooki grupis märtsi alguses ning lisas: "Kes on vastu, jääb kataloogist välja."

Enamusele tundus mõte meeldivat, kuid leidus ka mõni, kes nägid selles ohtu oma privaatsusele. Üks kommenteerija küsis pildistamise eesmärki ning seda, kus andmeid hoitakse ja näidatakse. Teine kommenteerija leidis, et seesugust projekti tuleb alustada teisest otsast ehk koguda kokku need majaomanikud, kes pildistamisest on huvitatud, mitte vastupidi.