Omavalitsuste esindajad käisid õppevisiidil Rootsis

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi rõhutas, et kohaturunduse puhul pole tegemist pelgalt turismivaldkonna arendamisega vaid see on ainult üks komponent suuremast maakonna arendamise kavandamisest. "Kohaturundus tegeleb lisaks külastajakeskkonna arendamisele ka ettevõtlus- ja elukeskkonna edendamisega ehk kuidas hoida piirkonda atraktiivsena ettevõtjale või investorile, aga samuti ka kvalifitseeritud tööjõule, et suurendada seeläbi sisserännet," selgitas Hõbemägi. "Jönköpingi õppevisiit tõestas ka seda, kui tulemuslikult aitab edukas kohaturundus kaasa olemasoleva elanikkonna paigatunnetuse suurendamisele ja elamiskohana eelistamisele."

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul on Jonköpingi linna ja regiooni väljakutsed meie omavalitsuste omadest pisut erinevad. "Tegemist on kasvava piirkonnaga, kus töötus on madal ning näiteks olulisel tööandjal ettevõttel Husqvarna on puudu sadakond inseneri. Samas sain endale kinnitust, et investorite meelitamiseks ainult tööstusala turundamisest täna enam ei piisa. Vaja on hoopis laiemat pilti, mis arvestaks ka töötajate elamistingimuste, kultuuri-ja spordikorralduse, hariduskvaliteedi, olulisemate ühenduste ja turvalisusega."