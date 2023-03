Vinni noormees võitis kolmanda koha militaarhäkatonil

Vaino osales oma tilgasüsteemi soojendamise ideega, mis laseb parameedikutel tagada lahinguväljal kannatanule kehasooja lahust. Praegu kasutatav lahendus, lahusepudeli pluusi all hoidmine ja vooliku läbi varruka lükkamine, on aeglane, ebaefektiivne ja ebamugav. Uut lahendust on võimalik panna sõdurite vormil olevate taktikaliste taskute sisse. Lisasoojustuse ja aku toitel kütteallika abil hoiab uus lahendus pudelit 37 kraadi juures, nii soe lahus kannatanu jaoks pidevalt valmis. Tilgasüsteemis soojuskao vähendamiseks on parameedikul võimalus toru ümber panna ka soojustatud krae.