Algavad Haljala–Kukruse teelõigu planeeringu avalikud arutelud

Kõikidel kohtumistel on võimalik osaleda ka veebi teel. Planeeringuala on ulatuslik ja trassivalikuid praeguses etapis veel ei tehta. Seetõttu pole teada, kust täpselt maantee kulgema hakkab, kuidas lahendatakse juurdepääsud elupiirkondadele või kuhu tulevad kergliiklusteed. Sellele vaatamata on oluline, et kohalikud elanikud aruteludes aktiivselt osaleksid ja küsimusi esitaksid, et oleks võimalik kõik murekohad juba planeeringu varajases etapis esile tuua.