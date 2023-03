Politseid igale avariile kutsuda ei ole vaja

Kui on toimunud kergemad varakahjuga liiklusõnnetused, kus osapooled on valmis ja soovivad ise vormistada liiklusõnnetuse teatise, siis politseid tingimata sündmuskohale vaja ei ole. Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) poolt on arendatud mugav digiteade, mida saab igaüks täita enda nutiseadmest.