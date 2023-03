Maaamet aeropildistab ka Lääne-Virumaa alasid

Markeeringud jäävad mõõdistuslendudel pildile ning neid kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga. Markeeringuks on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, mis on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk". Markeeringuid on ligi 500. Maaamet korjab markeeringud maastikult ära pärast aeropildistamise hooaja lõppemist.