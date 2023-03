Võsu Rannafestival kuulutas välja tänavused välisesinejad

Ka Eesti publiku südamed võitnud Netsky tee muusikamaailma tippu algas 2009. aastal. Aastate jooksul on staarprodutsent edetabelites figureerinud lugudega "Rio", "Come alive", "Work it out" ja paljud teised.

Example tegi oma esimese edetabelietteaste 2009. aasta septembris, kui ilmus tema teise plaadi esimene singel "Watch the Sun Come Up". Rahvusvahelise tuntuse ja edetabelikohad üle Euroopa tõi mehele singel "Changed the Way You Kiss Me".