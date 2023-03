Süütamises kahtlustatav võib prokuratuuri hinnangul olla ohtlik

Anonüümseks jääda soovinud Põllu tn 6 kortermaja elanik ütles, et tundis enne põlengut koridoris diislikütuse haisu. Mõni aeg hiljem nägi väljas lapsega jalutanud kõrvalkorteri elanik, kuidas Põllu tn 6 maja korteri 18 aknaklaas pauguga purunes. Mõned inimestest, kes lahvatanud leeki silmanud olid, nentisid, et see paistis välja nagu diislikütuse põlemine. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust süütamise paragrahvi alusel.