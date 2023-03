Riho Rannikmaa: Kaido Höövelson tappis Eesti sumo isa

Eesti sumoliidu president Kaido Höövelson ütles enne kohtuistungi algust, et kui tahetakse kohtusaalis kohtuda, siis kohtume. "Meil pole selle vastu midagi. Peaasi, et töörahu tagasi saame, sest suvel tulevad juba võistlused. Kogenud treenerina võiks Riho [Rannikmaa] au ja väärikuse säilitada, aga see, mis tema sotsiaalmeedia kontol toimub, pole enam ammu väärikas. Seal on mitu asja kokku pandud. Me ei puutu tema teisesse hagisse mitte kuidagi. Mis sa siin ikka kommenteerid, pole midagi kommenteerida."