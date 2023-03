Vasta koolis said lapsed koduse ülesande asemel pornovideo. Iseenesest on selline juhtum päris naljakas ja võib öelda, et õnnelik õnnetus. Palju hullem oleks, kui lapsed saavad kodutöö, mis näeb ka välja nagu kodutöö. Vajutad lingile, saad teada, et loodusõpetuses tuleb lugeda lehekülg 56 ja töövihikus täita ülesanded 28 ja 29, kuid tegelikult on viirus selle ajaga jõudnud juba arvutis või telefonis kõik failid alla laadida ja pangakonto tühjaks teha.