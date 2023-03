Wolt asub rakverlaste elu mugavamaks kullerdama

Wolt pole Lääne-Virumaal tegutsemist alustades tarneala piiritlenud Rakvere linna piiriga, kullerplatvormi teenust saavad nautida ka linnalähedaste asulate elanikud. Ettevõtte sees nimetatakse siinset turgu suupäraselt suureks ja väikeseks Rakvereks, pidades silmas vastavalt linnaväliseid ja linnasiseseid tarneid. Wolti Baltikumi juht Liis Ristal selgitas, et tegutsedes arvestatakse tarneala sisse ka linnalähedased piirkonnad. “Seal küll on väike hinnaerinevus kliendile, tarnehinnas sisaldub baastasu ja distantsitasu, aga meie jaoks see kilomeetritasu pole lõpmatu, vaid lõpeb kolme kilomeetri peal,” tutvustas Liis Ristal.

Ristali sõnul on Lääne-Virumaa turule tulek Woltile täiesti loogiline samm. Samamoodi nagu meeskonnas üksmeelselt leiti, et Rakvere on järgmiseks laienemispiirkonnaks täpselt õige, on seda teemat mitmel aastal mainitud ka klientide tagasisides, seda nii enne koroonaaega kui ka peale seda. “Meil on selline klienditoe süsteem, milles jälgime ja analüüsime erinevat tagasisidet, ning klientide soov meid Rakveres näha on olnud järjepidev,” kõneles Ristal. Liis Ristal nimetas, et väikepiirkondadesse laienemine on otsekui kohalikku ellu mingil moel vürtsi lisamine – nii kohalikud koostööpartnerid kui ka Wolti meeskond tunnevad uut turgu avades elevust.