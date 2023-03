Peaprokuröri uus juhis ei tee pättide elu kergemaks

Virumaal on sama süsteemi järgi menetlustoiminguid tehtud kogu aeg, kinnitavad Viru ringkonnaprokuratuuri II osakonna vanemprokurör Sirje Merilo ning politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup. "Pealkirjadest ja artiklitest on jäänud selline mulje, et me mingeid asju üldse ei menetle enam. See on täiesti vale arusaam. See, et politseiuurijad ja prokurörid peavad mingid asjad tähtsuse järjekorda panema või vähemalt kokku leppima menetlemise järjekorra, on ju kogu aeg nii olnud," rääkis Merilo. "Me ei saa ega tohi lubada seda, et võtame asju ette suvaliselt või teeks lihtsamad ja kiiremad asjad enne, kui raskemate juhtumite menetlemisega alustame."