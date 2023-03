Rakverlane pole kuu aega Napsuvabriku tümpsutamise tõttu magada saanud

OÜ Nabriku juhatuse liige Ott Varimets ütles, et nad on üle kuu aja tegutsenud ja nendeni pole kahjuks ükski kaebus jõudnud. "See on muidugi paha, et inimene otse meie poole ei pöördunud. Olin ise laupäeval kohal. Muusika ei olnud kõvem kui tavaliselt. Vot ei tea, kas oli tuul pahast suunast või mis seal oli. Praegu pole uksed ja aknad ka lahti. Aga et heli tagasi kostuks Laada 29 suunas ... Isegi Ocean Sushisse pole midagi kosta. Huvitav tõesti," jutustas Varimets.