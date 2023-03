Näitus uurib keha: õige või vale?

“Õige keha, vale keha?” ärgitab külastajaid mõtlema, milline keha on ilus, missugune sünnis, mis toidud on kehale head ja millised ohtlikud, millistel eluetappidel on keha haavatav ja kuidas teda kaitsta, kuidas asendada ja täiustada keha ning kuidas mõista valu või saada supervõimed. Väljapanek ei paku vastuseid, järeldusteni jõuab iga vaataja ise.