Lehtse Kammerkoor liidab hääled koraalikooriga

Jeesus Kristuse Jeruusalemma saabumist tähistaval palmipuudepühal kõlab Johann Sebastian Bachi suurteos “Johannese passioon” – 1724. aastal loodud oratoorium, mille teemaks on Kristuse kannatused ja ristilöömine.

“Johannese passioon” on komponeeritud solistide ansamblile, neljahäälsele koorile ja keelpilliorkestrile. Kõlapilti rikastavad flöötide ja oboede paarid, fagott, teorb, viola da gamba ja orel. “Kokku on lauljaid ja orkestrante kirikuvõlvide all umbes 340,” ütles kontserdi kunstiline juht Peeter Vähi.