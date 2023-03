Lavalt lahkuvad kontsertlavastus ja kirglik draama

"Lihtsalt, rõõmuks" esietendus 21. veebruaril 2020 teatri suures saalis ning laupäeval on selle 58. etendus. Lavastust on mängitud 21 korda kodusaalis ja 37 korral mängupaikades üle Eesti. Kontsertlavastust on aja jooksul vaadanud 5344 inimest ja sellele võib veel lisa tulla, kuna viimasele etendusele on veel pileteid saada.

"Pealkiri "Lihtsalt, rõõmuks" on oluline. Sest rõõm on oluline. Teatrisaal on kohtumispaik, kus meile antud väärtuslik aeg tunda rõõmu. Rõõmu võimalusest olla koos, samal ajal vaadates endasse. Rõõm tervendab hinge ja vaimu. Rõõmu vastand ei ole mure. Kuulutab ju vanasõnagi: rõõm ja mure kaksikvennad ... Ehedas teatrielamuses põimub rõõm mure ja valuga, kergus muundub süvenemiseks. Seda kinnitabki kontsertlavastus "Lihtsalt, rõõmuks": kontsentreeritud rännak mitmes žanris, reaalajas üsna lühike, hingeajas kestva järelmõjuga, südamlik ja puudutav teatriõhtu. Rõõmu vastand on ilmselt hoopis lõbu. Eks tunnista ju Tammsaare "Elu ja armastuse" Rudolf Ikka kibedusega, kuis ta pole olnud rõõmus, ainult lõbus. Teater on oma olemuselt ja missioonilt rõõmu hoidja," kirjutas Pille-Riin Purje lavastuse kohta ERR-i kultuuriportaalis.

Florian Zelleri "Ilma sinuta" esietendus Peeter Raudsepa lavastuses 31. jaanuaril 2020 teatri väikses saalis, peaosas Ülle Lichtfeldt. Laupäeval on lavaloo "Ilma sinuta" 44. mängukord. Antud on 17 väljasõiduetendust. Lavastusel on olnud 4657 vaatajat koos viimase etendusega, sest see on välja müüdud. "Ülle saab selles rollis näidata end uues valguses. Suure tragedienne‘i rollid on talle vajalikud ja oodatud. Tragedienne‘i mõiste on prantsuse teatrist. Ja see on tõesti tragedienne‘i osa," on öelnud lavastaja Peeter Raudsepp.