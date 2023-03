Eelmise hooaja teisena lõpetanud meeskond kavatseb kindlasti võidu eest heidelda, aga selleks et end kõrgemal tasemel proovile panna, ootab peatreener Tarmo Rebane Rakvere sisehalli valmimist.

"Kõrgemal tasemel on raskem mängida ja need meeskonnad alustavad oma ettevalmistust oluliselt varem. Enne kui sisehalli Rakveres ei ole, ei saa ka korralikult ettevalmistust alustada, et kõrgemal tasemel mängida," rääkis Rebane.