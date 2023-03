Kompostimine ei muutu võrreldavaks tuumafüüsikaga

Kortermajade elanikele oli biojäätmete eraldi sortimine kohustuslik juba varem, peagi ei tohi ka eramajade juures biojäätmeid olmejäätmetega segamini panna. Eramute juures on elanikul võimalik valida, kas ta kompostib biojäätmed ise või hangib lisakonteineri ja laseb need prügiautol ära viia.

Kõikides kohalikes omavalitsustes pole uuele korrale ülemineku tähtaeg sama, kuid nõuded sortimisele on ühesugused. Eesmärk on, et biojäätmed eraldataks olmejäätmetest. Meie maakonna valdade keskkonnaspetsialistid avaldasid lootust, et majapidamistes jääks ise kompostimine endiselt au sisse. Lahtiseid kompostiaunasid ehk kompostihunnikuid ei keelata ära, kuid sinna võib panna vaid aia- ja haljastusjäätmeid.