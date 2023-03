eKooli haldaja Vasta kooli pornovideo juhtumist: nii õpetajaid kui õpilasi peaks küberhügieeni teemal rohkem koolitama

Juhtumeid, kus pahatahtlik isik saab enda valdusesse paroolid ja tegutseb eKooli keskkonnas omal volil, on ette tulnud varemgi ning usutavasti juhtub neid ka edaspidi, rääkis eKooli kliendihaldur Margus Kägu. Õppekeskkonna haldajate hulgas on palju ka kooliõpetajaid, kes teavad enda kogemusest, et väga paljud õpetajad jätavad oma õppeinfosüsteemi konto vahetundideks avatuks või on eKooli lehel õpetaja kasutajanimi ja salasõna salvestatud. "Lisaks ei olda hoolsad oma paroolide hoidmisega. Küll leiab paroole nii sahtlites kui ka väga avalikult laudade pealt," ütles Kägu.