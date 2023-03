Lepnal kardetakse vanarehvide mägesid

Ragn-Sellsi peamiseks eestkõnelejaks oli äriarendusjuht Rainer Pesti, kelle sõnul ei ole vanarehvide lõppkäitlus Eestis normaalselt toiminud. Ta tõi näiteks rehvimäed Raadi sõjaväelennuväljal. Need Raadile kuhjanud OÜ Rubronic lõpetas pankrotiga, kuid riik nägi kaasvastutajana ka AS-i Kuusakoski ja MTÜ-d Rehviringlus. Raadi rehvimäed purustas keskkonnainvesteeringute keskuse tellimusel lõpuks ei keegi muu kui Ragn-Sells.

Pesti sõnul hakkasid rehvide tootjad seejärel Ragn-Sellsiga ise ühendust võtma. “Siis tuli ka Eesti Energia ühel hetkel Ragn-Sellsi juurde ja rääkis enda pürolüüsiplaanist,” jätkas ta. See tähendab, et Ragn-Sells purustaks rehvid graanuliteks ja eraldaks metalli. Hiljem Eesti Energia segaks Auvere pürolüüsitehases kummigraanulid põlevkiviga, et sellest segust õli toota.