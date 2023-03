Juhtkiri: segadus kompostikasti ümber

Eestis on maainimesed aastakümneid kompostinud, ja kui saabus teade, et uuest aastast peab avalduse tegema ning ametnik tuleb koju kompostrit kontrollima, võttis see paljud nõutuks. Tõenäoliselt ei muutu enamiku inimeste jaoks midagi. Kompostijad ja sortijad elavad samamoodi edasi.

Need, kes kartulikoored ja õunasüdamed olmejäätmete hulka loopisid, peavad nüüd välja mõtlema, kas tellivad biojäätmete jaoks edaspidi eraldi konteineri ja hakkavad neid prügiautoga ära saatma või ehitavad või hangivad kinnise kompostri. Ei mingit tuumateadust. Riisutud lehed ja niidetud rohi võivad endiselt lahtises kompostihunnikus olla. Küll aga on sellise seadusemuudatuse sisse kirjutatud hulk segadust ja see, kas inimesed hakkavad nõudeid ka täpselt täitma, on küsitav.