Ränga puugihaiguse vastu saab kaitsesüstiga

Teada on, et puukide edasi kantava entsefaliidi vastu on võimalik end kaitsepookida. Tark aga on selle kõrval ka oma vastast tunda, et teada, mis ebameeldivate putukate kohta tõele vastab ja mis mitte.

Sagadi looduskooli õpetaja Tiina Reintal ütles alustuseks, et puukide puhul pole üleüldse tegu putukatega, vaid hoopis lülijalgsetega. “Puugid on suguluses hoopis ämblikega, samamoodi kaheksa jalaga. Inimesed kipuvad ütlema, et pahad putukad, aga nad on hoopis teistsugused tegelased,” selgitas Reintal. Looduskooli õpetaja rääkis, et tüütutel vereimejatel läheb looduses kasvamiseks väga kaua aega – algul on nad hästi pisikesed, pea märkamatud. “Huvitav on, et loomadest näiteks on siilidel väga palju pisikesi puuke, siilid ei saa end sügada ja tillukesi puuke enda küljest maha,” jätkas õpetaja.