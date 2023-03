Taskuhääling toob esile Eesti eheda maaelu

"Meie maapiirkonnad on täis ägedaid, ettevõtlikke ja inspireerivaid inimesi, kelle lood väärivad jagamist," ütleb Pille Koorberg, METK-i innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonna asedirektor. "Need kogemuslood on hindamatu väärtusega, peegeldades ehedat Eesti maaelu. Meie maapiirkondades on palju, millest rõõmu tunda, tuleb vaid seda märgata ja väärtustada. Loodame, et selline kogemuste jagamine aitab muuta ka maaeluga seotud mõttemaailma," lisab ta.