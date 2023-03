Autokoolid avavad tsikliõppeks järjest uksed

Tapa Autokool OÜ sõiduõpetaja Neeme Külmallik ütles, et mootorrattaga sõitmisel pole autosõiduga midagi pistmist. "Inimesel peab natuke teistsugune mõttelaad olema. Üks esimese asju sõitmise juures on sõiduohutus. Mulle ikka meeldib öelda, et mootorrattur sõidab sellega, mis tal kahe kõrva vahel on. Aeg-ajalt tuleb tähelepanu rohkem vajavaid õpilasi koolis ette, aga mitte palju," rääkis ta.

Külmalliku sõnul vajab A-kategooria kursus ka emotsionaalset lähenemist. Sõiduõpetaja kindel veendumus on see, et mootorrattainstruktor peab ka ise aktiivne sõitja olema. "Mootorrattasõitjad on nagu tsunft, kellel on ühtekuuluvuse tunne mingil määral. Näiteks üksteise tervitamise kultuur ja muud kirjutamata reeglid. Need räägime lahti autokoolis, sest neid kuskil eraldi raamatus kirjas pole, kui, siis foorumites," rääkis Külmallik, kes on seda meelt, et niisugune lähenemine annab kursusele kindlasti kõvasti juurde.