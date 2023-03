Töögrupp asub Rakvere valla haridusvõrku ümber korraldama

Kolmapäevaõhtusele vallavolikogu istungile oli kogunenud tavapärasest rohkem kuulajaid. Põhjuseks asjaolu, et Lasila kooli lastevanemate eest kõnelev Ivika Aman andis volikogule üle 117 allkirjaga rahvaalgatuse, millega sooviti istungi päevakorras olnud Rakvere valla haridusvõrgu ümberkorraldamise algatamise eelnõu välja jätta ja alustada selle asemel Rakvere valla haridusvõrgu korraldamise töögrupi moodustamisega.

"Enne kui hakata ümber korraldama, on vaja korraldada," selgitas Aman, viidates asjaolule, et vald pole siiani vastu võtnud seaduses nõutud üldhariduse korraldamise määrust. Selle puudumise kohta on ka õiguskantsler esitanud vallale selgitustaotluse.