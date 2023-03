Rakveres on liikumiseks vähemalt nelikümmend võimalust

Miks just 40? Kui liikumisaasta alguses kaardistati ära Rakveres toimuvad spordialad ja treeningud, siis esimese hooga saadi kokku number 38, peagi lisandus veel kaks ala ja kokku tuli juba ümmargune number. Projekti idee autor ja eestvedaja, spordikeskuse juht Ave Sats tunnistas, et see number võib tegelikkuses olla veelgi suurem.

Lõppude lõpuks polegi nii oluline see täpne number, kui see, et inimesed leiaks enesele sobiva viisi teha oma kehale head ja liikuda aktiivselt. "Nelikümmend on meie suurusele linnale väga suur number," ütles Sats. "Katmata on aga näiteks iluvõimlemine, akrobaatika suuremas mahus, purjetamine ja muud veespordi alad, millega ei ole võimalik linna sees tegeleda. Tegelikult on alasid veel rohkem, meie roll ongi see kõik kokku võtta ja rahvale tutvustada."