Rakvere on kortermajade renoveerimisel Baltikumis esirinnas

Rakveret külastanud Euroopa Komisjoni esindus tundis huvi kortermajade uuendamise vastu. Rakveres tehti renoveerimisega algust juba üle kümne aasta tagasi ja nüüdseks on uue kuue saanud üle 80 protsendi korterelamutest. Sellega on Rakvere kortermajade uuendamises Baltikumis esirinnas. Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles Euroopa Komisjoni esindusele, et lihtsam on kokku lugeda maju, mis on renoveerimata, kui neid, mis tänaseks korda tehtud.