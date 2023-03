Juhtkiri: okupatsiooniaja taagast võiks vabaneda

Ühest küljest matame suure raha integratsioonipoliitikasse, teisalt jätame kõige silmatorkavama ja lihtsama asja tähelepanuta. Kuidas memmeke Sillamäelt saab end üldse Eesti inimesena tunda, kui ta elab Nekrassovi põiktänavas? Keeleõppe jaoks on see memm niikuinii juba kadunud ja halli passi vahetamisest ei taha ta kõrges eas ka enam midagi kuulda. Aga noored? Neile sööbib mällu Gerassimovi nime kandnud kodutänav, Koidulad ja Tammsaared jäävad kaugeks ja võõraks. Sõiduta ministreid itta palju tahad, aga rohujuuretasandil ei muuda see mitte kui midagi.