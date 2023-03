Viimati lahti läinud hädakisa ettevõtete loomise ja edendamise pärast püstitas küsimuse, et huvitav, kas kõik soovivad hoopiski riigitööle suunduda. Lokaalis on tümps liiga kõva, rehvipurustamise ja prügiveoautode müra liiga vali ja mis kõik veel. Väikeettevõtlus on Eesti majanduse süda, ja kui sellele eos kriips peale tõmmata, siis uued ja vabad töökohad taevamannana kellelegi omatahtsi kaela ei lange. Samal ajal on majanduses keerulised ajad ja järjest raporteeritakse koondamistest.