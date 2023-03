Virumaa noored võrkpallurid pääsesid finaalturniirile

Kadrina keskkooli esindasid Inger Rummo, Karmel Veide, Kirsika Kaegas, Rahel-Marta Pihel, Janeleen Sillajõe, Svetlana Maasikamäe ja Katri Jõemaa. Kadrina parimaks mängijaks tunnistati Karmel Veide. Kadrina treeneri Jaan Rummi sõnul polegi varem finaali jõutud ja vastaste kohta suurt teada ei ole. "Viljandis on kindlasti tugevad tüdrukud, teiste tase selgub aprillis kohapeal. Hea meel oli regiooni turniir võita, seekord me mängisime targemalt ja ühtlasemalt, arvan, et olime kõige paremad," rääkis Rummi.