Ülle Lichtfeldti tunnustati Terasmikrofoniga

"Ütlen ikka, et tee lollile pai, siis loll jaksab," viskas Ülle Lichtfeldt nalja, millel tõepõhi all. "See on ikka nii äge tegelikult küll," tunnistas ta ning rõhutas, et auhind kuulub ka neile inimestele saatejuhist kaamerameheni, kes aitavad esinejal esile tõusta.