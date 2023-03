Teatmik.ee andmetest selgub, et Sämiliiva viimane esitatud majandusaasta aruanne jääb 2018. aastasse. Samast ajast saati pole ka tööjõumakse tasutud.

2021. aasta teisest kvartalist alates ei ole Sämiliiva OÜ täitnud seadusest tulenevat kohustust esitada kaevandatud maavara mahuaruanded või on esitanud aruanded nulliga. Rakvere vald saatis 2022. aasta augustis keskkonnaametile infopäringu, milles palus informatsiooni Sämi liivakarjääris Sämiliiva OÜ kaevandatud maavara mahtude kohta. Ameti vastuskirjast selgus, et ettevõte on aastatel 2015–2022 kaevandanud üle 28 000 kuupmeetri rohkem kui vallavalitsusele esitatud andmetes näidatud.