GALERII ⟩ Kunda tsemendimuuseumis avati Aatomiku tuba

"Oleme püüdnud teile Aatomiku tuba kokku panna ja tutvustada, mis asi on väikereaktor, mismoodi see kütus seal sees on, kuidas jäätmeid käideldakse, kuidas ohutust tagatakse, kuidas seal võimalik arendustegevus käib. Meil on terve rida käega katsutavaid asju, mis reaktori kohta informatsiooni annavad," rääkis Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles: "Kindlasti on see värk Kundale, Viru-Nigula vallale oluline, et te siin olete, et te siin olla tahate." Ta rõhutas: "Minul on väga hea meel, et me kokkuleppele saime, selle toa siin saime. Muuseumile on nagu uus hing sisse puhutud."