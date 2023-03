Piirkondlike korteriühistute foorum keskendub renoveerimisele

EKÜL-i juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on fookuses algav renoveerimismaraton ja korteriühistute võimalused maja kordategemiseks riigilt toetust saada. "Üks oluline kuupäev on kohe tulekul – 10. aprillil avaneb tänavune korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, mille kogumaht on 80 miljonit eurot," rõhutas Jaadla.