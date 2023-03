Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik ütles, et tänavune Scoutsrännak on juba kahekümnes ja sel aastal osales rekordilised 1700 inimest. Ohvitseri sõnul sai see traditsioon alguse Paldiskis kui Scoutspataljoni staabitagalakompanii kompaniiveebel Urmas Abel tahtis korraldada ühist ettevõtmist, mis sõdureid omavahel liidaks. Missioonidelt jäi mehele silma taanlaste kontingent, kes sõdurivarustuses pikema maa maha marssisid ja mõtles, et midagi taolist võiks ka oma kaasvõitlejatega korraldada.