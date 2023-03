Raamatukogu näitab koomikseid

Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Anu Otsma rääkis, et välja on pandud eesti tuntumad koomiksid.

​Erlaldi riiul on "Asterixi" päralt. ""Asterixil" just jookseb kinodes uus film," nimetas Otsma. Ta lisas, et "Asterixe" enam raamatukogus pole, välja pandud koomiks pärineb erakogust. "Eks ta loeti omal ajal, kui ta1990. aastate alguses ja keskel ilmus, lihtsalt ära," selgitas ta.