Moe peenviinavabriku peremees Urmas Nimmerfeldt ütles, et täna avatud vabrikupoodi on jõudu mööda tehtud poolteist aastat ja kokku kulus 90 000 – 95 000 eurot. Perenaine Anu Nimmerfeldt rääkis, et alustada tuli sisuliselt nullist. "See oli vana ait ja siin polnud soojustust ega midagi," lausus ta.