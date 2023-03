Viru-Nigula vald pakkus end Ragn-Sellsi rehvipurustustehase asukohaks

Lillebergi sõnul käis vallavalitsuse istungil idee välja Kuldar Suits. "See oli lihtsalt minu poolt korraks üles tõstetud teema. Kuna neil (Ragn-Sellsil – A.T.) Lepnal on probleeme, siis kuna ma olen mitukümmend aastat jäätmekäitlusega tegelenud, kaasaarvatud vanarehvidega, siis ma andsin julgustava märkuse," selgitas Suits, kes on varasemalt töötanud AS Kuusakoski juhatuse esimehena.