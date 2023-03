Joobes juhte tunneb liikluses nüüdsest paremini ära

See O käis seadust rikkunud kodanikega terve aasta kaasas. Nüüdseks on mõte taaselustatud ja valitsuse otsusel hakkavad edaspidi tähist JOT kandma kõigi joodikjuhtide autod.

Ennetavalt paigaldatakse uus numbrimärk juba kõigile Bolti üürisõidukitele. Arvestades, et nendega on juhtunud lugematul arvul liiklusõnnetusi, on see politseinike hinnangul ainuõige käik.