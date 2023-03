Haljala vallal on ees kohtutee Haljala koolimaja ehitajaga, kärpida tuleb soodustusi ja leida kuluefektiivsemaid lahendusi valla toimimiseks. Anti Puusepp ei ole esmaspäeva hommikul kuigi heas tujus.

On esmaspäeva ennelõuna, uus töönädal on ees. Haljala vallas on keerulised ajad. Mis tundega tulete esmaspäeva hommikul tööle?