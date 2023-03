Jooks pakub liikumislusti ja toob tervise

Nimelt võib jooksmisega alustamine olla paras katsumus, eriti kui puudub varasem sportlik taust. Näiteks on algajal jooksjal märksa suurem tõenäosus vigastuse kujunemiseks. Seega kui on soov, et joosta oleks nauditav, ja teha seda võimalikult regulaarselt, kuluvad ära mõned nõuanded, millest tasub oma iva välja otsida.