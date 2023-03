Koolis on võrdlemine teistega tabu, hindamine pidurdab arengut, puudub hulk teetähiseid. Loovus ja uuendused on tähtsad, need tulevad enne arusaamisi. Uskumatu! Rõhutatakse tuleviku visualiseerimise tähtsust, olemasoleva uurimine on nohikutele.