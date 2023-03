Kujund võib peituda sõnas või pildis, sõnade või pildi taga, olla nähtavam või peidetum. Peaasi, et ta on. Kujundita pole tekstil sügavust, lavastus jääb olupildiks või pooside reaks. Kujund on väärtus. Kui kujund välja tsenseerida, kaotab teos sügavuse ja mõtte.