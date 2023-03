"Virumaa suvesaund 2023": lähemalt žüriiliikmetest vol. 1

Konkursi Virumaa Suvesaund võitja selgitavad nii rahvahääletus kui ka kaheksaliikmeline žürii, mille moodustavad teravaimad pliiatsid ja kirkaimad kriidid kohalikust kultuuripinalist ja kaugemaltki. Järgnevate kuude jooksul tutvustab Virumaa Teataja hindajaid lähemalt ja kahekaupa. Palume aplausi kahele esimesele. Siin nad on – Liisi Voolaid ja Mihkel Mälgand!

Liisi Voolaid on seal, kus on muusika. Viimased kolm aastat enamiku ajast Võsul. Alates 2011. aastast võib teda kohata DJ-puldi taga, tavaliselt tuleb siis kõlaritest souli-funk‘i, R&B‘d, hiphoppi ja surfimuusikat. Ta on ka muusikakolumnist ajakirjas edasi.org ning manageerib kahe andeka lauljatari musakarjääri: juba viiendat aastat Aneti ning alates sellest aastast ka Raheli oma.

Meediasuhteid on ta läbi aastate korraldanud teiste seas sellistel kodumaistel kollektiividel ja artistidel nagu Anett, Gram-Of-Fun, Elephants From Neptune, I Wear* Experiment, YASMYN, Clicherik & Mäx, Liisi Koikson, Öed, reket ja Bert on Beats. Kommunikatsioonijuhina on ta liigutanud festivali Võnge kohta käivat infot ning teeb seda ka NOËPi augustikuise A. Le Coq Arenal toimuva kontserdi puhul.

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Kodukant ja muusika – kindel jah!

Mida soovite ja soovitate konkursil osalejale?

Julgust enda sisetunnet usaldada.

Palun nimetage enda muusikamaitse olulisemad kujundajad.

Ajatu soul ja R&B, 90-ndate ja 00-ndate hiphop ja tantsukultuur, aus 70-ndate rokk, surfimeeleolus maailmamuusika.

Mihkel Mälgand. Foto: Ain Liiva